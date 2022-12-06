حي بولاق أبو العلا ينفذ حملة مكبرة لإخلاء منطقة الوكالة من الباعة الجائلين

نفذ حي بولاق أبو العلا بالقاهرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شارع 26 يوليو وشارع الصحافة والوكالة، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة المخالفات.

حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم

أوضحت المهندسة أمل فوزى، رئيس حي بولاق أبو العلا بالقاهرة، أنه لا مكان لمخالف ويطبق القانون علي الجميع، مضيفة أن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم، وأنه جرى التنبيه على موظفي الإشغالات بضرورة التواجد في الشارع على مدار اليوم لمنع المخالفات وتطبيق القانون وإزالة الإشغالات.

إزالة إشغالات الباعة الجائلين

وأشارت رئيس حى بولاق أبو العلا بالقاهرة، إلى أن الحملة مستمرة بنطاق الحي ويتزامن مع ذلك عمليات تطوير الشوارع والميادين لإعادة حي بولاق إلى بريقه مرة أخرى، وسيتم رصف وإنارة وتشجير للشوراع الرئيسية، مؤكدة رفع المخلفات وإزالة إشغالات الباعة الجائلين، وإعادة فتح الطريق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.