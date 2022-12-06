الرئيس التنفيذي لبنك الطعام لقناة الحياة: شاركنا في 5 فعاليات بمؤتمر المناخ

تحدث محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري عن دور البنك ومشاركته في قمة قادة الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27» التي عٌقدت بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن البنك شارك بـ5 فعاليات أساسية في المنطقة الزرقاء.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى المراغي في برنامج «كوب 27» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن أول فعالية شارك فيها البنك كانت عن استخدام الأدلة والبيانات في خدمة العمل التنموي.

البنك شارك في قمة المناخ باعتباره عضوا في التحالف

وأكد سرحان، أن البنك شارك في فعاليات «كوب 27» باعتباره عضوًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشددًا على الدور الكبير للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قمة المناخ مشيرًا إلى أن العمل التنموي عمل فني للغاية، ويحتاج إلى العلم نظرًا لأهميته في حياة المواطنين.