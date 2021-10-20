أسرة «من أجل مصر المركزية» بجامعة حلوان تحتفل بذكرى المولد النبوي

احتفلت جامعة حلوان، اليوم، بذكرى المولد النبوي الشريف في احتفالية كبري ومميزة نظمتها أسرة «من أجل مصر المركزية»، بالتزامن مع بداية العام الجامعي 2021-2022، وانطلاق الموسم الثقافي، وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

دور الجامعة في نشر الوعي والثقافة الدينية الصحيحة

وأعرب الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبرى لميلاد أعظم من عرفته البشرية رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، متمنيا أن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وحث طلاب الجامعة على الاقتداء بأخلاق النبي محمد صلي الله عليه وسلم العظيمة.

ولفت إلى دور جامعة حلوان والجامعات المصرية الفعال والمهم في التعليم ونشر الوعي والثقافة الدينية الصحيحة، ونشر صحيح الإسلام وتعاليم التسامح والإخاء والمحبة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

وأبدى الدكتور كريم همام رائد أسرة «من أجل مصر»، ومدير معهد إعداد القادة، فخره بطلاب جامعة حلوان الذين حرصوا على حضور هذه الاحتفالية المميزة في هذا الحدث الاستثنائي، وذلك بدعم القيادة الحكيمة وجهود المنظمين.

داعية إسلامي: على الشباب الاقتداء بالأنبياء والعلماء

وذكر الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل، خلال مشاركته في لقاء مفتوح مع الطلاب، أن دور الشباب هو الاقتداء بمن سبقوهم من الأنبياء والعلماء والأدباء، والحث على منفعة الوطن كلٌ في مكانه وتخصصه، مؤكدا أن أنبياء الله والصالحين هم المثل الأعلى والقدوة الحسنة ومن بعدهم العلماء فهم ورثة الأنبياء ليحتذي بهم الطلاب، ليكونوا لهم الدافع الحقيقي في النجاح والتفوق لخدمة أفراد مجتمعهم ووطنهم الغالي مصر.

وقال: لا يوجد لدينا ذكرى في الإسلام أعظم من ذكرى مولد الرسول، ونحن نجتمع اليوم في جامعة حلوان للاحتفال بهذه الذكرى العطرة التي تأتي فضل ورحمة وفرحة لكافة المسلمين، فالنبي أرسل رحمة للعالمين، لكي يكون رسالة للعالم وخاتم الأنبياء.

تواشيح وأغان دينية

وعقب ذلك قدم فريق كلية التربية الموسيقية خلال الاحتفالية مجموعة من التواشيح والأغنيات الدينية في ملحمة موسيقية في حب الرسول، منها «مدد يانبي»، و«نبينا هادينا»، ودعاء «يارب».

وأبدع الفنان هاني شنودة في تقديم أغنية «صلوا على طه الرسول»، والتي عُرضت لأول مرة على مسرح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وقدمها أحمد السيد، نجم برنامج «آراب ايدول»، وأكد أنه قام بتلحين هذه الأنشودة إيمانا بتوصية النبي محمد بأقباط مصر.

وقدم المنشد الديني محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين فقرة من الأناشيد الدينية، والتي أثارت إعجاب الحضور وتفاعلوا معها بصورة كبيرة.

كما قدم الفنان حسام حسنى كلمة شكر لجامعة حلوان بيته الأول، وقال للشباب إنهم يجب أن يهتموا بدراستهم كي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع

وفي ختام الاحتفالية قدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة درع جامعة حلوان لكلٍ من الداعية أسامة قابيل، والفنان حسام حسنى، المنشد الديني محمود التهامي، والفنان القدير هاني شنودة، تقديراً لهم ولمشاركتهم البارزة والمتميزة في احتفالية المولد النبوي الشريف بجامعة حلوان.