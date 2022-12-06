«تبون» يستقبل رئيس المحكمة الدستورية المصري ونظراءه من الدول العربية

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصري المستشار بولس فهمي إسكندر، ورؤساء المحاكم الدستورية المشاركين في الملتقى الجزائري الدولي الأول حول «حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري».

وحضر الاستقبال رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية عبد العزيز خلف.

ملتقى نظمته المحكمة الدستورية في الجزائر

كانت فعاليات الملتقى الدولي الأول، الذي نظمته المحكمة الدستورية الجزائرية «حول حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري»، انطلقت اعتبارًا من أمس الاثنين، وبمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصري المستشار بولس فهمي إسكندر، ولفيف من رؤساء المحاكم الدستورية العربية والأفريقية والدولية، وكذلك رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن وخبراء في مجال القانون الدستوري.

سبل التعاون وحماية منظومة الحقوق

وناقش هذا الملتقى الدولي سبل وآليات وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال؛ بما يحفظ سمو الدستور من جهة ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.