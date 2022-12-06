خبير روسي: موسكو وبكين ستكثفان التعاون العسكري ردا على تحركات الناتو

أكد مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في المدرسة العليا للاقتصاد بروسيا فاسيلي كاشين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وبكين ستكثفان من التعاون العسكري والتقني بينهما ردًا على التحركات الأخيرة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تطوير الصناعات العسكرية

وقال «كاشين»، في كلمته أمام منتدى دولي للخبراء والدبلوماسيين وصناع القرار، إن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين في مجال الدفاع والصناعة العسكرية شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترات الأخيرة أكثر من غيرها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية، وأضاف الخبير الروسي أنه في ظل التحرك الروسي في أوكرانيا، كانت موسكو تمد بكين عسكريًا كجزء من التعاون العسكري والتقني المستمر بين البلدين.

تكثيف التعاون المشترك بين روسيا والصين

كما أشار إلى أنه من المرجح أن يتم تكثيف مجالات التعاون المشترك بين روسيا والصين، موضحًا: «أن هذا سيكون جزءًا من ردنا على الدور العسكري لحلف شمال الأطلسي عالميًا وصعود الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».