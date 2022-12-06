إصابة لص بحروق متفرقة أثناء سرقة كابلات الكهرباء في الهرم

أصيب لص بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى بصعق كهربائي أثناء سرقة كابلات الكهرباء، وجرى نقله إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة لص بحروق متفرقة أثناء سرقته كابلات الكهرباء في الهرم

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود مصاب، إثر صعق كهربائي بمنطقة عمارات الفردوس من المنصورية دائرة القسم.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة، المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، وبالانتقال والفحص تبين إصابة عاطل 33 سنة، مقيم الجيزة السابق اتهامه بقضيتين سلاح، ومخدرات بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى وتم نقله إلى مستشفى الهرم.

سرقة بعض الكابلات الكهربائية

ومن خلال الفحص تبين أنه حال قيام المصاب بسرقة بعض الكابلات الكهربائية بمكان الواقعة قطع الكابل الأرضي، وحدث له صعق كهربائي مما أدى إلى إصابته وعثر بحوزته على مفك «فرنساوي وبنسة وسكين».

وبمناقشته أيد ما جاء بالفحص تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.