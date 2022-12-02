اعترافات لص الهواتف المحمولة بمصر الجديدة: «ببيع بـ5 آلاف في اليوم»

«بخطف التليفون من صاحبه وهو بيتكلم فيه، وببيع شغل شمال في اليوم بـ 5 آلاف جنيه» تلك الكلمات ملخص اعتراف لص الهواتف المحمولة أمام المباحث بعد القبض عليه في مصر الجديدة، عقب تحديد هويته عن طريق الكاميرات، وقررت النيابة العامة حبس المتهم بالسرقة وتحفظت على المضبوطات معه وهي 9 هواتف عثرت الشرطة عليها داخل منزل المتهم.

لص الهواتف يرصد ضحاياه قبل الجريمة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يستخدم دراجة نارية في تنفيذ جرائمه ويتحرك في شوارع مصر الجديدة ويرصد ضحاياه وعندما تتاح له الفرصة ينطلق بسرعة كبيرة خلف الضحية ويخطف الهاتف المحمول من يده وقت التحدث فيه وبذلك ينجح في الهروب لاستخدامه دراجة نارية في تنفيذ جرائم السرقة.

كاميرات المراقبة

وأوضحت التحريات أن المتهم نفذ في آخر يوم قبل القبض عليه جريمتي سرقة وهي خطف هواتف محمولة من المحارة في مصر الجديدة وتحرر بها محضران أمام مباحث قسم شرطة مصر الجديدة وتمت مراجعة الكاميرات الخاصة بالمحال التجارية في الشوارع حتى أظهرت الكاميرات المتهم وتحديد ملامحه من قبل أجهزة الأمن وهويته وألقي القبض عليه.

محامي يشرح عقوبة السرقة

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن عقوبة جريمة السرقة في القانون وفق نص المادة 318 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه».

وأضاف عبد الله لـ«الوطن» أن عقوبة السرقة بالإكراه وفق نص المادة 314 من قانون العقوبات المصري تنص على «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية».