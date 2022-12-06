«رياضة النواب» توصي بإنهاء أعمال مراكز شباب دمياط في التوقيتات المحددة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب والرياضة، بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال المطلوبة للملاعب ومراكز الشباب بمحافظة دمياط، وإفادة اللجنة بخطاب يتضمن تلك التوقيتات.

تأخر أعمال مراكز الشباب في دمياط

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن تأخر الأعمال الخاصة بسور مركز شباب الزهراء في ميت أبو غالب بكفر سعد، وبعض الملاعب الخاصة بمحافظة دمياط، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المنعم (مدير عام المنشآت الشبابية) بوزارة الشباب .

وردًا على طلب الإحاطة، أفاد عاطف عبد الهادي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أنه بالنسبة لسور مركز شباب الزهراء في ميت أبو غالب بكفر سعد، فقد تم رفع كفاءة المبنى الإداري والملعب الخماسي، وإقامة سور شبك حول الملعب من خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن يتم إدراج سور مبان المركز بأكمله عند التعاقد ضمن خطة العام المالي 2022/ 2023.

المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

وأضاف «عبدالهادي»، أنه بالنسبة لملعبي «تل الكاشف» و«الكاشف الجديد»، فإن المركزين مدرجان ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أما ملعب «الغوابين» فيوجد بشأنه عقد تبرع بقطعة أرض مساحتها 7 قراريط، وتم مخاطبة سكرتير المحافظة لتخصيص الأرض لصالح مركز الشباب.

وفيما يتعلق بملعب «الضهرة»، أشار مدير مديرية الشباب والرايضة، إلى وجود قرار تخصيص لصالح المركز برقم 238 لسنة 1984 بالمساحة المخصصة لإنشاء ملعب قانوني، ولكن قطعة الأرض عليها تعد، وقام مجلس الإدارة بتحرير محضر في قسم شرطة فارسكور بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، وتم مخاطبة مدير عام المساحة بمحافظة دمياط لوضع فصل الحد.