مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: نهتم باقتراحات أبنائنا للتغلب على المعوقات

قال النائب أحمد فتحي، رئيس لجنة الشباب في بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة الشباب هدفها دراسة ووضع حلول لكل المشكلات التي تواجه الشباب في مختلف المجالات، لأنها تتحدث بصوتهم وتمثلهم في جلسات الحوار الوطني المرتقبة.

مقترحات لجنة الشباب

وأضاف فتحي في تصريحات لـ«الوطن» أنه من ضمن مشاكل الشباب المقترح مناقشاتها في جلسات الحوار الوطني، أمور تخص رواد الأعمال في مصر والأنشطة الطلابية واتحادات الطلاب وكيفية تقوية دورهم في الجامعات وإبراز أهميته، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه الطلاب في الجامعات مع الحلول التي يقدمها المجلس القومي للمرأة في هذا الملف.

وتابع بأن مشاكل الشباب المصريين الدارسين في الخارج سوف يكون لها نصيب من المناقشات والبحث عن حلول، بجانب الملفات التي تعمل عليها الدولة بالفعل فيما يخص الشباب والمشاكل التي تواجههم.

اقتراحات الشباب

ولفت مقرر لجنة الشباب إلى أن اللجنة ستأخذ اقتراحات الشباب أنفسهم ورؤيتهم المختلفة تجاه المشاكل التي يواجهونها والتوصل لحلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع حتى نقدم للشباب بيئة سليمة نستطيع أن نستثمر فيها الطاقات الخلاقة الموجودة لديهم، بالإضافة إلى دور كافة المؤسسات الحكومية والنيابية التي من شأنها المساعدة في وضع هذه الأفكار.