«التعليم»: استمرار حملة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة لنهاية الدراسة

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن هناك متابعة مستمرة من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية والتعليم العام وأيمن موسى مدير المديرية اليوم الثلاثاء الموافق 2022/12/6، أعمال الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزُم لطلبة المدارس من المرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد محمد هانى مصطفى يونس التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن ذلك يأتي فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة، التى يتم خلالها فحص نسبة الهيموجلبين في الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة.

توفر كافة المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة

وأضافت المديرية أنه جرى الاطمئنان على توافر كافة المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، إلى جانب تطهير الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في الحملة أولاً بأول، وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة المسافات بينهم أثناء عملية التسجيل، مؤكدًا استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل المدارس والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة.

تنفيذ ضوابط الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا

ولفتت المديرية إلى أن وزير الصحة أشاد بالتعاون والتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم لتنفيذ المبادرة، التي تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتستمر المبادرة في عملها حتى نهاية العام الدراسي الجاري، بالتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، وبما لا يؤثر على العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، مع تنفيذ ضوابط الحملة.