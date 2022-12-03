«تعليم القاهرة» توجه بتفعيل الكتاب الدوري بشأن الوقاية من الأمراض المعدية

وجه أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، خطابًا لمديري عموم الإدارات التعليمية، بشأن تفعيل الكتاب الدوري رقم 47 بتاريخ 15/11/2022، بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، والذي أصدره الدكتور رضا حجازي، وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار حرص الوزارة والمديرية على صحة وسلامة العاملين والطلاب في جميع المدارس ودواوين الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية.

تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية

وشددت منيرة أسامة، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، على تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، موضحة أنه تم إرسال دليل الإجراءات الاحترازية والتعامل مع الأمراض المعدية والكتاب الدوري 47 على الإيميل الرسمي للإدارات التعليمية لـ33 إدارة تعليمية من خلال مركز المعلومات.

وأكدت في بيان لها، على مديري العموم تعميم الدليل على جميع المدارس ودواوين الإدارات التعليمية، ومتابعة مديري الخدمات التربوية بالإدارات التعليمية وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواردة بالدليل وتطبيق الكتاب الدوري 47، مشددة على اتخاذ اللازم نحو تعميم الدليل الخاص بالارشادات على جميع المدارس والإدارات التعليمية التابعة للقاهرة وتطبيق ما ورد به من إجراءاتها وقائية بكل دقة.