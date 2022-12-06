راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في مصر برأس السنة

يواصل الفنانون المصريون والعرب، الكشف عن تفاصيل حفلاتهم الغنائية المقرر إحياؤها بمناسبة احتفالات العام الجديد 2023، ومن بينهم اللبناني راغب علامة.

وكشف الفنان راغب علامة عن تفاصيل الحفل الغنائي المقرر أن يحييه في رأس السنة 2023 داخل مصر، وذلك من خلال مشاركته للجمهور بالبوستر الخاص بالحفل عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

حفل راغب علامة في رأس السنة

ويحيي الفنان راغب علامة حفله الغنائي 31 ديسمبر الجاري، وذلك في أحد الفنادق التي تقع بمنطقة التجمع الخامس، وينطلق الحفل في الحادية عشرة مساء.

أغنية استمارة 6

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح مؤخرا أغنية بعنوان استمارة 6، وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا، إذ وصلت نسبة مشاهدتها إلى 22 مليون مشاهدة وتعاون فيها مع الشاعر نادر عبد الله، والملحن محمود الخيامي، وتوزيع توما وإخراج زياد خوري.