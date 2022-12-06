إصابة سباك بطعنة في الرقبة خلال مشاجرة بالوراق

أصيب سباك بجرح طعني بالرقبة وجرح قطعي بالكتف في مشاجرة بسبب قيادة أحد أطراف المشاجرة دراجة نارية برعونة، واصطدامه بابنة أحد أفراد المشاجرة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة سباك بجرح طعني بالرقبة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغ من الاهالى بمشاجرة ومصاب بشارع التل وراق العراب، على الفور أمر العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال المقدم هانى مندور، رئيس مباحث القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

ضبط طرفي المشاجرة

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة بين «طرف أول»، سباك، ومصاب بجرح طعني بالرقبة، وجرح قطعي بالكتف والحالة خطيرة، وجرى حجزه في مستشفى القصر العيني، ووالده 60 سنة بالمعاش، زوجة شقيق الأول 23 سنة ربة منزل، وجميعهم مقيمون بذات العنوان، و«طرف ثاني»، ميكانيكي 24 سنة، مبلط سيراميك 22 سنة مقيمين دائرة القسم، بسبب قيادة الرابع دراجة نارية برعونة وصحبته الخامس أمام منزل الطرف الأول اصطدم بكريمة الثالثة دون إصابات وأثناء معاتبته له حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى الأطراف.

وخلال المشاجرة تعدى خلالها الرابع وأحدث إصابة بالطرف الأول بسلاح أبيض «مطواة»، كانت بحوزته.

ألقى القبض على طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، وأضاف الرابع بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.