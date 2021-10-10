جامعة الأقصر تستقبل طلابها في أول يوم دراسي بالمزمار ورقصة التنورة

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وعدد من القيادات بالجامعة، تحية العلم في أول أيام العام الدراسي الجديد، خلال حفل استقبال الطلاب، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص رئيس الجامعة على استقبال الطلاب في حفل متميز، بإذاعة مجموعة من الأغاني الوطنية التى أثارت مُناخًا من الحماسة، وأضفت حالة من البهجة والسرور على الحضور.

السلام الوطني وتحية العلم

أقيمت فعاليات حفل الاستقبال التي بدأت بتحية العلم وعزف السلام الوطني، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد، بمقر الإدارة المركزية، بحضور عمداء الكليات ووكلائها، والأمناء والجهاز الإداري بالجامعة، لاستقبال الطلاب وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، وسط حضور كبير للطلاب.

عروض تنورة ومزمار

وتخلل الحفل عروضا للتنورة والمزمار البلدي على أنغام أغنية «الأقصر بلدنا»، والتي لاقت تفاعل الطلاب وسط جو من البهجة والفرحة.

ووجه الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر في كلمته، رسالة لكل الطلاب؛ على أن يستثمروا طاقاتهم ويستفيدوا من مواهبهم من خلال مشاركتهم في الأنشطة التي تنفذها الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الأقصر، مؤكدا أن الجامعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لكل طالب وسط توفير الجامعة بيئة تعليمية متميزة لإعداد جيل من الشباب الخريجين قادر على المنافسة بقوة في سوق العمل وتحمل المسؤولية والنهوض بوطننا.

كما أكد رئيس الجامعة للطلاب أن مكتبه مفتوح لجميع الطلاب، منوهاً عن تخصيص وقت لهم من الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية ظهرًا لتلقي أية اقتراحات أو شكاوى.

بدء عام دراسي بمناخ صحي

وأوضح الدكتور محمد محجوب أن الجامعة انتهت من كافة الترتيبات لبدء عام دراسي ذا مناخ صحي ونفسي وتعليمي ملائم للطلاب، مشيرًا إلى تجهيز قاعات المحاضرات، والمعامل، في سبيل حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة، والرعاية اللازمة للطلاب وجميع المنتسبين للجامعة.

وبنهاية الاحتفال؛ التقط الطلاب المشاركين في فعاليات التنظيم الصور التذكارية ببانرات كل كلية من كليات الجامعة، مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات.