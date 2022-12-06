منسق «حياة كريمة» بالمنيا لقناة الحياة: بناء 178 محطة صرف صحي بقرى المرحلة الأولى

أكد الدكتور أحمد محمد عمر منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، أن المبادرة تتوافق مع رؤية مصر 2030، ضاربًا المثل بمحطات الصرف الصحي التي تقيمها المبادرة ووصلت لـ178 محطة رفع في 192 قرية أم.

رفع تغطية الصرف الصحي لـ60%

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة نجحت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من 11% لـ60%، لافتًا إلى أن 49% من تغطية الصرف الصحي أقيمت في عام ونصف، بينما الـ11% كانت في 20 عاما.

مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه والكهرباء

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة قامت بمد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه والكهرباء داخل الـ192 قرية، بالإضافة لتوصيل الغاز للقرى، مشيرًا إلى أن القرى أصبحت الآن تتمتع بخدمة الغاز الطبيعي، معتبرًا أن ذلك امتداد لنجاحات الدولة في ملف الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنه جرى بناء 103 منشآة تعليمية خلال عام واحد لتقليل الكثافات والقضاء عليها والوصول لكثافات الطلاب داخل الفصول للأعداد المقبولة.