منسق «حياة كريمة» بالمنيا لقناة الحياة: ننفذ مشروعات في ألف قرية بـ5 مدن

أكد الدكتور أحمد محمد عمر، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، إن المبادرة تعمل في خمس مدن داخل المحافظة، هي العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي ودير مواس.

مشروعات في ألف قرية وتابع

وأوضح «عمر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المباردة تعمل على تنفيذ مشروعات في 192 قرية أم، بخلاف القرى التوابع والعزب والنجوع، أي قرابة ألف قرية وتابع، مؤكدًا أن العمل في مشروعات «حياة كريمة» مستمر على مدار الساعة.

«حياة كريمة» امتداد لمشروعات ونجاحات الدولة

وأشار منسق المبادرة إلى أن العمل في مشروعات «حياة كريمة» يتكامل مع مشروعات الدولة بشكل عام، وامتداد لنجاحاتها في ملفات مهمة، مثل توصيل الغاز والكهرباء وغيرها من المرافق، ويتواكب مع مجهوداتها في المبادرات الصحية.