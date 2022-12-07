الإفراط في تناول الألبان يسبب هشاشة العظام.. استشاري تغذية توضح

الألبان رغم فوائدها الصحية الكثيرة والمتعددة، ودخولها في الكثير من المأكولات والمشروبات، وتناولها من أغلب المواطنين بشكل يومي، وأيضاً الأطفال، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب أمراضا عديدة منها هشاشة العظام، والتهابات القولون.

كشفت الدكتورة هبة الحمامي، استشاري التغذية العلاجية، بمحافظة الغربية، لـ«الوطن» أن «تناول أكثر من كوب لبن يوميا قد يصيبك بالأنيميا وهشاشة العظام، حيث يحتوي اللبن على مجموعة هائلة من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين د، فضلاً عن أنه غني بالبروتين المهم للصحة العامة وكذلك يعتبر المشروب الأساسي الذي لا يتم الاستغناء عنه في مرحلة النمو للأطفال».

أضرار تناول الألبان بمفردها

وأوضحت «الحمامي» أنه بالرغم من كل هذا إلا أنه لا يعتد كغذاء مثالي بمفرده ويسبب العديد من المشاكل الصحية مثل الأنيميا، حيث إنه يفتقر إلى عنصر الحديد المهم لبناء كرات الدم الحمراء.

وأضافت الحمامي أن هناك العديد من الدراسات، تشير إلى أن محتوى اللبن العالي من الدهون قد يؤدي إلى ارتفاع في مستوى دهون الدم وكذلك حدوث مشاكل عديدة بالجهاز الهضمي حيث يصعب على المعدة هضم اللاكتوز الموجود في اللبن، ما يؤدي إلى الغثيان والتشنجات والغازات والانتفاخ والإسهال، ويمكن أن تتطور صعوبة هضم الألبان تدريجيا إلى حدوث ما يسمى بالتهابات الأمعاء المزمنة.

وأشارت الحمامي لـ«الوطن»، إلى أن مجلة الجمعية الدولية للتغذية، نشرت دراسة أقيمت حول العلاقة بين الحساسية والألبان، وأثبتت أن الكثير لديهم عدم القدرة على تحمل اللاكتوز، ما يؤدي إلى ظهور أعراض حساسية الجهاز التنفسى والحساسية الجلدية، وأيضاً الإفراط فى تناول الحليب قد يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام بسبب عدم قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم الزائد.

الاستفادة من فوائد الألبان

ونصحت الحمامي دائما بضرورة الاستفادة بفوائد الألبان وتجنب أضرارها، لذلك يجب عدم الإفراط فى تناولها ومن منطلق الآية الكريمة والتى توضح عدم الإسراف (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) حيث إن تناول كوب واحد من اللبن يوميا يعتبر كافيا للحصول على القيمة الغذائية الموجودة به، ويفضل أن يكون قليلا فى محتواه من الدسم وليس خاليا وذلك للإستفادة من «فيتامين د» والذى يساعد على امتصاص الكالسيوم الهام لصحة العظام.

وكذلك للحصول على أكبر قدر من الإستفادة لا مانع من إضافة بعض المكونات الغذائية للبن وذلك لتكمله القيمة الغذائية، مثل التمر والزبيب حيث يساعد ذلك على جعله غذاء مثاليا لعلاج العديد من المشاكل الصحية وأهمها الأنيميا.

أضرار الكاكاو والشوكولاتة

كما يجب أن نأخذ في الاعتبار عدم إضافة أي مكون إلى اللبن والذى قد يساعد على زيادة حدوث أضرار بالغة مثل الكاكاو والشوكولاتة، لأنها غنية بأملاح الأوكسالات والتى تتحد مع الكالسيوم الموجود باللبن، وتؤدي للإصابة بأملاح أوكسالات الكالسيوم والتى تضر بصحة العظام والكلى.