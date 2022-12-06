حريق هائل في مصنع خردة بالدقهلية.. وجهود مكثفة لمنع امتداده للأماكن المجاورة

شب حريق هائل في مخزن خردة بقرية كفر الشنهاب التابعة لدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت بمساعدة الأهالي من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، فيما بدأ قسم الأدلة الجنائية البحث في أسباب الحريق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بنشوب حريق هائل في مخزن خردة في قرية كفر الشنهاب بالقرب من نهر النيل فرع دمياط.

حريق مخزن خردة في الدقهلية

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وبمساعدة أهالي كفر الشنهاب، تمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى أماكن أخرى.

ارتفاع ألسنة النيران

وأكد شهود العيان أن ارتفاع ألسنة النار وسحب الدخان التي ملأت المكان، أرعبت الجميع، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى أمكان مجاورة، خاصة أن الحريق نشب بالقرب من مصنع بلاستيك.

وبدأت مباحث مركز المنصورة وقسم الأدلة الجناية في التحري لمعرفة سبب الحريق، بينما تولت قوات الإطفاء أعمال التبريد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.