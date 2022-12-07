«التموين»: سعر الأرز على البطاقات ثابت عند 10.50 جنيه

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار الأرز في التموين لأصحاب البطاقات والذي يُصرف شهريا من منافذ البقالين للمواطنين المستحقين للدعم السلعي شهريا ضمن قائمة السلع التموينية التي تصرف شهريا للمواطنين والتي تضم 31 سلعة مدعمة.

سعر الأرز في التموين

ويشهد سعر الأرز في التموين ثباتا واستقرارا على قائمة السلع التموينية على مدار الأشهر الماضية، إذ تضخ وزارة التموين الأرز لحاملي البطاقات بسعر 10.50 جنيه لكيس الأرز المعبأ وزن 1 كيلو جرام، فيما تحصل البطاقة على حصتها من سلعة الأرز وفقا لعدد الأفراد المقيد عليها، فتحصل البطاقة على سبيل المثال المدرج عليها 4 أفراد على 2 كيس من الأرز التمويني.

أسعار السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2022

وتستكمل منافذ البقالين، في صرف مقررات شهر ديسمبر لحوالي 23 مليون بطاقة تموين مدرجة على سيستم منظومة الدعم، بالأسعار التالية

:1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.