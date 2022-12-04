مواطنو 8 محافظات يتسلمون رسائل هاتفية بكميات السلع التموينية المصروفة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إرسال رسائل هاتفة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية في 8 محافظات، تتضمن تفاصيل السلع المنصرفة للأسرة صاحبة البطاقة من منفذ البقال التابع لها.

رسالة هاتفية لأصحاب البطاقات في 8 محافظات

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن أصحاب البطاقات التموينية في 8 محافظات هي «الأقصر، وبورسعيد، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»، تسلموا منذ بداية شهر ديسمبر الجاري بيانًا بالمنصرف من السلع لهم من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل على البطاقة التموينية باسم رب الأسرة، وذلك للتأكيد علة صاحب البطاقة بما تم صرفه من البقال له من السلع المستحقة له والمتبقية من منفذ البقال.

بيان بكمية السلع التموينية

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الرسالة المرسلة على الهاتف المحمول ببيان المنصرف من السلع التموينية تختلف من أسرة إلى أسرة أخرى، وفقا لكميات السلع المصروفة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة، وذلك بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة لكل أسرة.

ومن المقرر أن تعمم وزارة التموين تجرية إرسال رسالة هاتفية بالسلع التموينية المصروفة للأسرة في جميع المحافظات تباعا بعد شمول التجربة حاليا على 8 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك إسوة بما هو معمول به في بونات صرف الخبز، والتي يتسلمها المواطن مدونا بها عدد الأرغفة المنصرفة وعدد الأخرى المتبقية، وفقًا لعدد الأفراد المدرجين عليها.

صورة بيان المنصرف المرسل على الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات