استخراج هاتف من بطن شاب وحمل خارج الرحم.. أغرب أحداث محافظات مصر

شهدت محافظات مصر عدة أحداث خلال الساعات الماضية، منها استخراج «هاتف» من بطن شاب في الدقهلية، ووفاة الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، واكتشاف حمل سيدة خارج الرحم في الغربية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل هذه الأحداث الواقعة على مدار أمس الثلاثاء.

استخراج هاتف من بطن شاب في الدقهلية

واستخرج فريق طبي بمستشفى الباطنة التخصصي جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية هاتفا محمولا كبير الحجم من بطن شاب يبلغ من العمر 32 عاما، بعد أن ابتلعه وظل داخل معدته لأكثر من شهرين وعانى خلاله من آلام شديدة وفقدان للوزن إلى أن حضر إلى المستشفى.

وفاة أسقف المنصورة

وتوفي الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، في أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة على الأسقف، التي تُقام صباح اليوم الأربعاء في كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل، بحسب بيان المركز الإعلامي لإبشارية المنصورة.

اكتشاف حمل سيدة خارج الرحم بعد 9 أشهر في الغربية

وقال الدكتور رامي النجار، استشاري نساء وتوليد والحقن المجهري وجراحات العقم والمناظير في مستشفى طنطا الجامعي، التابعة لمحافظة الغربية، أنه جرى اكتشاف حمل سيدة خارج الرحم، أثناء إجراء عملية قيصرية لها، فيما أوضح الدكتور أحمد سرحان، استشاري النساء والتوليد في مستشفى بسيون المركزي، أن السيدة كانت تأتي لمتابعة حملها بعد انقضاء أول 3 شهور من الحمل وعلى فترات متقطعة ومتباعدة كان يبدو الحمل طبيعيًا إلى أن شعرت بألم الولادة في الشهر التاسع، ووقتها جاء في تقرير الأشعة أن الحمل يشتبه تداخل المشيمة والتصاقها بجدار الرحم.