استخراج «موبايل» من بطن شاب في الدقهلية

تمكن فريق طبي بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، من استخراج موبايل «تليفون محمول» كبير الحجم من بطن شاب باستخدام المنظار الطبي، بعد أن ابتلع الشاب الهاتف المحمول، وظل داخل معدته لأكثر من شهرين وعانى من آلام شديدة وفقدان للوزن، إلى أن حضر إلى المستشفى.

وقالت الدكتورة أسماء جميل، مدرس واستشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير جامعة المنصورة، إن الشاب يبلغ من العمر 23 عامًا، ابتلع الموبايل ولم يتمكن من استخراجه لأن الهاتف كان كبيرًا الحجم، وظل داخل المعدة، ووصل إلى مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، وأخبر الأطباء أنه ابتلع هاتفًا محمولًا منذ ما يقرب من شهرين، ولم يخبر أحد حتى تزايدت آلام المعدة، وبدأ في فقدان الوزن.

فحص المريض لاستخراج الهاتف المحمول

وأضافت الدكتورة أسماء جميل في تصريحات لـ«الوطن»، وجه الدكتور حازم حكيم، مدير مستشفى الباطنة التخصصي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من أشعة وتحاليل، وتم اكتشاف وجود التليفون المحمول داخل بطن المريض.

وتبين أن المريض أجريت له عدة محاولات لاستخراج التليفون في مراكز طبية خاصة إلا أنها لم تنجح، وكان منظار اليوم المحاولة الأخيرة قبل أن يتدخل الأطباء جراحيا لاستخراج التليفون.

وتشكل فريق طبي جراحي من وحدة المناظير من أطباء وتمريض، لاستخراج التليفون بالمنظار مكون من: الدكتورة أسماء جميل مدرس واستشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير جامعة المنصورة، والدكتورة سهام سيف رئيس وحدة المناظير، والدكتور السيد عبد المقصود، رئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمي، والدكتورة دينا سعد استشاري ومدرس المناظير، والدكتور أحمد شوقي والدكتورة منة سعد والدكتورة أماني حسين، مدرسين مساعدين بوحدة المناظير.