أماكن تحليل الإيدز في جميع محافظات مصر.. 16 مركزا تقدم خدمات مجانية

يرفض بعض المصابين بالإيدز الكشف عن مرضهم، بسبب الوصمة المجتمعية التي انتشرت خلال السنوات الماضية، بين المصريين، ولذلك وفرت وزارة الصحة والسكان أماكن تحليل الإيدز في سرية تامة، في جميع المحافظات، ولا يتم الكشف عن هوية المرضى، وذلك وفقا لما أكده الدكتور محمد مجدي أخصائي أمراض المناعة، في تصريحات لـ«الوطن».

أماكن تحليل الإيدز في مصر مجانا في جميع محافظات مصر

توجد أماكن تحليل الإيدز في مصر بمراكز المشورة والفحص في جميع محافظات مصر مجانًا، وعددها 17 مركزا، وهي كالتالي.

الشرقية: مركز طبي النحال بشارع خالد بن الوليد بمدينة الزقازيق.

الإسكندرية: مستشفى حميات الإسكندرية.

كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام أسفل بنك الدم الرئيسي.

بنى سويف: شارع عبدالسلام عارف بجوار حضانة الصفا بعمارات الشرطة.

أسيوط: عمارة 6 بمساكن عزبة السجن بالوليدية.

الغربية: طنطا بشارع طه الحكيم بمستشفى الحميات بالدور الثالث.

البحر الأحمر: مديرية الصحة والسكان بحفر الباطن بمدينة الغردقة.

القاهرة: 19 شارع الشيخ ريحان باب اللوق بميدان التحرير، ومركز المشورة بمستشفى حميات العباسية.

دمياط: مستشفى حميات دمياط.

القليوبية: مستشفى حميات بنها.

الجيزة: مركز صحة ميت عقبة بشارع السودان أمام مستشفى سوزان مبارك الدور الثالث.

جنوب سيناء: المركز الحضرى بالرويسات بمدينة شرم الشيخ.

البحيرة: المركز الطبي بأبو الريش بعزبة سعد الدور الثالث بدمنهور.

الدقهلية: خلف مستشفى الصدر.

أسوان: المركز الطبي بالنفق.

الإسماعيلية: حميات الإسماعيلية.

المنوفية: شبين الكوم بالمساكن بجوار المرور القديم بأعلى رعاية طفل بحري.

أماكن تحليل وعلاج الإيدز في مصر

كما تتاح اماكن تحليل الإيدز في مصر وتقديم العلاج المجاني داخل 44 مركزًا في جميع محافظات مصر بالمستشفيات النفسية ومستشفى الحميات بكل محافظة.

الخط الساخن لأماكن تحليل الإيدز في مصر

ويمكن معرفة أماكن تحليل الإيدز في مصر مجانا بمختلف المراكز في جميع محافظات مصر بالتواصل على خدمة الخط الساخن التي توفرها وزارة الصحة والسكان على أرقام (33152802) و(33152801) و(08007008000) لمعرفة أقرب مكان للتحليل بسرية تامة دون الكشف عن رقم المتصل.