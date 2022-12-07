 مرشحو انتخابات «دار العلوم القاهرة»: تأهيل الطلاب لسوق العمل أهم أولوياتنا

شهدت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة حالة من النشاط بين طلابها بالتزامن مع انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب، والتقت «الوطن» عددا من الطلاب المرشحين الذين عبَّروا عن طموحاتهم وآمالهم من خلال برامجهم الانتخابية.

مساعدة الطلاب أهم طموحات «شيماء»

وقالت شيماء فراج، مرشحة على مقعد لجنة الأسر باتحاد طلاب كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إنها ترشحت للانتخابات من أجل زملائها، حيث بدأت دعمها للطلاب منذ الفرقة الأولى، حينما كانت تلخص لهم المواد الدراسية بشكل يساعدهم على المذاكرة.

وأضافت في تصريحها لـ«الوطن»، «هدفي نقل صوت زملائي الطلاب ومشكلاتهم لإدارة الكلية، وترك الأثر الطيب بعد نهاية العام الدراسي»، متابعة «الطلاب واثقين جدا في مرشحين اتحاد الطلاب ودعمونا للاستمرار ومواصلة عملنا».

وأشارت إلى أن الأنشطة الطلابية بشكل عام تساعد في بناء شخصية الطالب وتشكيل وجدانه وتدريبه على التعامل في المشكلات وتحمل المسؤولية وإدارة الأزمات، وعن طموحاتها قالت «أتمنى إني أكون مديرة مدرسة بعد تخرجي وأنقل كل اللي اتعلمته للأجيال الجديدة».

من أحلام «منة الله» العمل بالصحافة أو التدريس الجامعي

بينما قالت منة الله سعيد، مرشحة باللجنة العلمية باتحاد طلاب دار العلوم، إنها ترشحت للانتخابات من أجل مساعدة زملائها من خلال تقديم ملخصات للمواد الدراسية والتعاون مع الطلاب من أجل رفع المستوى العلمي، لافتة إلى أن المرشحين للاتحاد لديهم مواهب متنوعة ستنعكس على مهارات الطلاب بشكل عام.

وعن طموحتها قالت: «أتمنى أكون خير مثال لخريجي الكلية، وزملائي الأكبر مني شجعوني وطموحي إني أشتغل صحفية أو معيدة في الكلية».

النشاط الطلابي مكمل للعملية التعليمية

وأكد أحمد شعبان، طالب بالفرقة الرابعة ومرشح باللجنة العلمية لاتحاد الطلاب، إن النشاط الطلابي مكمل للعملية التعليمية حيث تمكن خلال مشاركته في الأنشطة من الحصول على المركز السابع على الدفعة، لافتا إلى أنه يعمل منذ مشاركته في الاتحاد على نقل مشكلات زملائه لإدارة الكلية ويخطط لعقد الندوات التعليمية للطلاب.

وأشار إلى أن تنمية الجانب التكنولوجي لدى الطلاب أصبح ضرورة حتمية حيث تحولت الكتب إلى نظم إلكترونية وخاصة في اللغة العربية، موضحا أن اللجنة العلمية في اتحاد الطلاب تعمل على تعزيز مهارات الطلاب التقنية واستخدام أحدث نظم الحاسب الآلي في تعليم وتعلم اللغة العربية.

وأوضح أن عددا كبيرا من المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب هذا العام من أوائل الطلاب وممن لهم خبرة سابقة في الأنشطة بما يؤكد أن الاتحاد القادم سيحدث طفرة في الأنشطة الطلابية، مضيفا «أسرة من أجل مصر تعمل على توعية الطلاب وتعريفهم بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتجعله قادرا على تعريف من حوله بإنجازات الدولة».

رئاسة اتحاد الطلاب طموح «شروق»

قالت شروق نصر، مرشحة باللجنة العلمية لاتحاد الطلاب، إنها اختارت المجال العلمي لإيمانها بأهمية العلم وضرورة نقله بين الناس، مضيفة أنها شاركت في العام الماضي في اتحاد الطلاب وساعدت في تنفيذ معرض للكتب بأسعار مخفضة وكذلك عقد استفتاء على جدول الامتحانات لاختيار المواعيد الأنسب للطلاب وحل مشكلات الامتحانات الإلكترونية.

وتابعت «دورنا مهم في مساعدة الطلاب على التواصل بمنصة التعليم عن بعد وتلقى الشكاوى وتجميعها وتسليمها لإدارة الكلية ومتابعة حلها»، مضيفة أن الأنشطة الطلابية أكسبتها خبرة في التعامل مع المحيطين بها بشكل متفاعل.

وعن خطتها قالت «أخطط للحصول على منصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، وتوفير دورات تدريبية يحتاج إليها الطالب، وقد بدأنا بالفعل ببرنامج تدريبي لإعداد المدربين بقيادة المدرب سيد مصيلحي، بالإضافة لورش عمل عن التغيرات المناخية في الفترة الأخيرة».

وأكدت أن رعاية الشباب تقدم للطلاب الأنشطة والفعاليات التي يحتاجون إليها بشكل كافٍ، وعن أسرة من أجل مصر قالت «بيقدموا خدمات للطلاب ومستوى متميز من الوعي والفكر يحتاجة أي طالب»، مضيفة «أمنيتي إني أكمل دراسات عليا وأشتغل في رعاية الشباب عشان أفضل أساعد الطلاب».

الاتحادات الطلابية تؤهل الطالب لتحمل المسؤولية

واختتم شهاب الدين محمد، مرشح للجنة الأسر باتحاد طلاب دار العلوم، بأن لجنة الأسر تُعد نموذجا مصغرا للاتحاد لأنها تجمع مختلف الأنشطة والمجالات الطلابية، لافتا إلى أن طالب النشاط في الكلية مميز ومتمكن من بناء شخصية، خاصة وأن مرحلة الكلية ليست تعليما فقط وإنما هي بناء المعرفة والوعي والوجدان.

وأضاف أن المشاركة في الاتحادات الطلابية تؤهل الطالب لتحمل المسؤولية وتخلق منه شخصا قياديا، متابعا أنه ينوي استكمال دراسته العليا ويصبح معيدا في الكلية بجانب عمله في الإخراج المسرحي.

وعن أسرة من أجل مصر قال «هلتحق بأسرة من أجل مصر لأنها مبادرة وطنية رائعة، ويشارك طلابها في فعاليات كبرى تجعل الطالب قادرا على المسؤولية والقيادة، وزيارتها للمشروعات القومية رصيد يضاف لها في ظل حرصها على نقل التجارب للطلاب».