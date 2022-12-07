رئيس شعبة الذهب: تنظيم معرض عالمي السبت المقبل للسيطرة على الأسعار

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن الخطوات التي ستتخدها الشعبة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتذبذبها وعدم استقرارها خلال الساعات الماضية، مؤكدًا سعي الشعبة للبحث عن آليات لتثبيت سعر الذهب، وأن تكون المعاملات بصورة طبيعية سواء بيع وشراء أو عرض وطلب، معتبرًا أنه حاليًا يوجد طلب ولا يوجد عرض.

معرض عالمي للذهب وسيتاح للجمهور

وقال ميلاد، في تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم عمل معرض عالمي للمشغولات الذهبية وسيُقام السبت المقبل، الموافق 10 ديسمبر، بأرض المعارض، مشيرًا إلى أن المعرض سيكون لصُناع وتجار الذهب وللمعاملات التجارية وسيخصص اليوم الأخير من المعرض للجمهور.

وينطلق المعرض الذي يحمل اسم المعرض الدولي «نبيو» للذهب والمجوهرات، في نسخته الثانية بمشاركة 35 عارضا دوليا من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشترٍ من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام.

وسيشهد المعرض تخصيص يوم للبيع المباشر للجمهور مع تقديم العديد من العروض والتخفيضات، وسيكون اليوم الأخير للمعرض.

هناك انفصال بين سعر الذهب في مصر والسعر العالمي

وأكد ميلاد أن هناك انفصالا بين سعر الذهب في مصر والسعر العالمي بسبب توقف شراء الذهب من الخارج وتصنيعه، مشيرًا لوجود طلب كبير للذهب في مصر وأن سوق الذهب مغلقة ولا يتم استيراد ذهب خام لتصنيعه في مصر.

هناك هجمة شرسة لشراء الذهب من الأفراد والشركات

وأشار إلى أن هناك هجمة شرسة لشراء الذهب من الأفراد والشركات، لافتًا لوجود اتجاه لدى بعض الشركات لتحويل أموالها للذهب باعتباره مخزنا لقيمة الأموال، مشددًا على أن ما حدث من ارتفاع للأسعار هو سلوك استثنائي وعرضي.

ورفض رئيس شعبة الذهب تقديم نصيحة حول شراء الذهب في الفترة الحالية أو بيع ما لدى المواطنين من ذهب، مشيرًا إلى أن الأمر يرجع لحرية كل شخص.

وصول سعر جرام الذهب لـ2090 جنيها

وتحدث رئيس شعبة الذهب عن أسعار المعدن الأصفر، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل لـ1830 جنيها، ووصول سعر جرام الذهب عيار 24 لـ2090 جنيها.

ونفى رئيس شعبة الذهب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن إيقاف تسعير الذهب بسبب انخفاض سعره بشكل كبير وتذبذب أسعاره، مشددًا على أن سوق الذهب حرة ولا يوجد ما يسمى ايقاف التسعير أو ايقاف البيع والشراء.