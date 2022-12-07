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«التعليم» تعقد تدريبات لمعلمي الدراسات للصف الخامس الابتدائي 13 ديسمبر

كتب:

أميرة فكري
08:56 ص | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريبات لمعلمي الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، في إطار خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وتبدأ يوم 13 ديسمبر 2022 وتستمر لمدة يومين علي أن تنتهي يوم 14 من الشهر نفسه.

تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية بـ«الفيديو كونفراس» 

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنَّ ذلك استكمالًا للتدريبات ويتم التأكّيد على موجهي مادة الدراسات الاجتماعية بمتابعة التدريبات التي ستعقد من خلال شبكة «الفيديو كونفراس» بقاعات الجمهورية علي أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الصباحية.

جدول تدريبات معلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، جدول التدريبات الخاصة بالمعلمين والموجهين بمادة الدراسات الاجتماعية علي كالتالي:-

- يوم 13 ديسمبر 2022 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا تدريب موجهي مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم 14 ديسمبر 2022 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا تدريب معلمي مادة الدراسات الاجتماعية.

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بقلم أميرة فكري