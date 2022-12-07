«التعليم» توضح خطوات تنفيذ المشروعات البحثية لصفوف النقل.. 50% شرط النجاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، المشروعات البحثية من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي العام الرسمية - الرسمية لغات المتميزة الخاصة بنوعيها العربي، وفقا نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي العام الرسمية - الرسمية لغات المتميزة الخاصة بنوعيها العربي واللغات.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الموضوعات البحثية للمراحل التعليمية الثلاث وخطوات التنفيذ طبقا للمادة الرابعة البند الثالث من المشروعات البحثية اختيار إحدى المشروعات القومية التي تخدم المجتمع المدرسي والوطني.

المرحلة الابتدائية

- دور التلميذ في ترشيد الاستهلاك الكهرباء والمياه.

- المبادرات التي ترعاها الدولة (زراعة مليون ونصف فدان الحفاظ على المساحة الخضراء).

- الممارسات السلبية التي يتعرض لها التلميذ (التحرش - العنف - التنمر - السرقة تلوث البيئة).

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان.

المرحلتان الإعدادية والثانوية

- القدوة الحسنة.

- مبادرة حياة كريمة (تطوير الريف المصري).

- المشروعات القومية واختيار أحد المشروعات.

- أهم الإنجازات التي تحققها الدولة.

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان.

- الاستخدام السيئ للتواصل الاجتماعي.

- الوحدة في مواجهة التحديات.

خطوات تنفيذ المشروعات البحثية

- يتم اختيار أحد الموضوعات بمعرفة رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة لربط الموضوع بالمنهج الدراسي.

- يتم تقسيم طلاب الفصل من 3 إلى 5 طلاب ( لعمل موضوع بحثي واحد).

- يقوم الفصل بمناقشة الطلاب في البحث عن مصادر المعلومات والتحديات والصعوبات ودور كل طالب في البحث.

- تتقدم كل مجموعة بمشروعين طوال العام يسلم الأول قبل امتحان الفصل الدراسي الأول بأسبوعين والثاني قبل امتحان الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

- يشترط النجاح في المشروع البحثي على 50% الحصول على على الأقل من الدرجة المخصصة له ولا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي وفي حالة عدم تحقيقه المستوى يتم إعادة البحث ويتم تقديمه أثناء امتحانات الدور الثاني.

- إعداد كشف بأفضل مشروع لكل صف دراسي وإثابتهم وإخطار الإدارة التعليمية بهم لإجراء التصفيات.