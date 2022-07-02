السكة الحديد: إضافة عربات على القطارات المتجهة للصعيد بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في الهيئة العامة للسكة الحديد، بالدفع بعدد من عربات العلاوة الإضافية على قطارات هيئة السكة الحديد اليومية، وذلك بمناسبة الدخول على عيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداء من الغد الأحد، الموافق 3/7/2022 وذلك لمنع التكدس والزحام بمحطات القطارات وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لمستقلي القطارات قبل إجازة العيد، وجاءت مواعيد العربات العلاوة الإضافية كالتالي.

قطارا 890/ 891 القاهرة / سوهاج وبالعكس

- من يوم 3/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 890 من القاهرة إلي سوهاج حتى يوم 18/7/2022 وتطرح مقاعدها للجمهور.

- من يوم 4/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 891 من سوهاج إلي القاهرة حتى يوم 19/7/2022 وتطرح مقاعدها للجمهور.

قطاري 989/1902 القاهرة / أسوان والعكس

- من ليلة 3-4 /7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 1902من القاهرة الى أسوان حتى ليلة 18-19/ 7 / 2022 وتطرح مقاعدها للجمهور.

- من يوم 4 / 7/ 2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 989 من أسوان الى القاهرة حتى يوم 19/ 7 / 2022 وتطرح مقاعدها للجمهور.

قطاري 997 /996القاهرة / أسوان والعكس

- من يوم 3/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 2 على قطار 996من القاهرة الى أسوان حتى يوم 19/7/2022 وتطرح مقاعدها للجمهور.

- من يوم 4/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 2 على قطار 997 من أسوان الى القاهرة حتى يوم 19/7/2022وتطرح مقاعدها للجمهور.

قطارات 988 / 930 /89 مكيف القاهرة / أسوان / الإسكندرية / وبالعكس

- من يوم 3/7/2022 تضاف عدد 1 عربة اولي مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 988 من القاهرة الى أسوان حتى يوم 18/7/2022 وتطرح مقاعدها للجمهور.

- من يوم 4/7/2022 تضاف عدد 1 عربة اولي مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 89 من أسوان / الإسكندرية

- من يوم 5/7/2022 تضاف عدد 1 عربة اولي مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 930 من الإسكندرية إلي القاهرة حتى بيوم 20/7/2022.

قطاري 2014/2015 القاهرة / أسوان والعكس

- من يوم 3/7/2022 تضاف عدد 1 عربة أولى مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 2014 من القاهرة الى أسوان حتى يوم 18/7/2022 ونطرح مقاعدها للجمهور.

- من يوم 4/7/2022 تضاف عدد 1 عربة أولى مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 2015من أسوان الى القاهرة حتى يوم 19/7/2022 وتطرح مقاعدها للجمهور.

قطارا 2006/2007 القاهرة / أسوان والعكس

- من يوم 3/7/2022 تضاف عدد 1 عربة أولى مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 2006 من القاهرة الى أسوان حتى يوم 18/7/2022 ونطرح مقاعدها للجمهور.

- من يوم 4/7/2022 تضاف عدد 1 عربة أولى مكيفة علاوة رقم 1 علي قطار 2007 من أسوان الى القاهرة حتى يوم 19/7/2022 ونطرح مقاعدها للجمهور.

- قطارات 976 / 906 /935 مكيف القاهرة / الأقصر / الإسكندرية / وبالعكس

- من يوم 3/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 976 من القاهرة الى الأقصر حتى يوم 18/7/2022.

- من يوم 4/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 935من الأقصر / الإسكندرية حتى يوم 19/7/2022.

- من يوم 5/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 906 من الإسكندرية / القاهرة حتى يوم 20/7/2022 وتطرح مقاعدها للجمهور.

- قطارات 917/2008/2009 مكيف القاهرة الإسكندرية / أسوان وبالعكس.

- من يوم 3/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 917 من القاهرة الى الإسكندرية حتى يوم 18/7/2022.

- من يوم 3/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 2008 من الإسكندرية / أسوان حتى يوم 18/7/2022.

- من يوم 4/7/2022 تضاف عدد 1 عربة ثانية مكيفة علاوة رقم 1 على قطار 2009 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 19/7/2022 وتطرح مقاعدها للجمهور.