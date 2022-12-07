هل يؤثر لقاح كورنا على الإنفلونزا والفيروس المخلوي؟.. استشاري باطنة يوضح

ناشد الدكتور عبدالهادي خضر، استشاري أمراض الباطنة بمستشفي نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض التنفسية خلال الفترة الحالية، التي تشهد تغيرًا في حالة الجو، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة، والحصول على لقاح كورونا.

انتشار الأمراض التنفسية في فصلي الشتاء والخريف

وأوضح استشاري أمراض الباطنة بالولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فصلي الخريف والشتاء يعدا موسمي انتشار ونشاط أمراض الجهاز التنفسي، لاسيما فيروس كورونا والفيروس المخلوي، لافتا إلى أنّ اللقاحات عامة تحمي وتقي الشخص من الفيروسات المصنعة من أجلها، «لايمكن للقاح كورونا الوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي، ولكن يساهم في تقليل حدة الأعراض حال الإصابة، ولكن لا يقي بنسبة 100%»، موضحًا أنّ الاهتمام بتطبيق إجراءات مواجهة المرض أحد الأسلحة المهمة للوقاية.

استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء

و نصح «خضر» المواطنين بسرعة التوجه إلى الطبيب المختص في حال الشعور بأي أعراض للأمراض التنفسية، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من نوع الإصابة، وخاصة مع تشابة أعراض الأمراض التنفسية، عدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب، تجنبًا لحدوث أي أعراض جانبية تؤثر على الصحة العامة.