كيف يستفيد المجندون من الخدمات الإلكترونية لموقع «الداخلية»؟

تتيح وزارة الداخلية على موقعها الرسمي، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، لتوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت، وتسهل لهم طريقة الحصول على خدماتهم بكل يسر، ومن بين هذه الخدمات، أتاحت الداخلية خدمة التجنيد للتسهيل على المجندين.

ويتمكن المواطنين في الحصول على الخدمات بطريقة بسيطة من أي جهاز كومبيوتر أو هاتف محمول، دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، وذلك في سبيل محافظة وزارة الداخلية في الحد من الازدحام داخل المنشآت الخاصة بها، لتفادي فرص نقل عدوى فيروس كورونا، بتوفير هذه الخدمات إلكترونيًا.

خدمات وزارة الداخلية

كما يوجد على صفحة موقع الداخلية الرئيسية، قائمة بالخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا، خاصة باستخراج خدمات التجنيد، وخدمات الأدلة الجنائية، والالتحاق بأكاديمية الشرطة، وخدمات معاوني الأمن، وتصاريح للعمل والمرور والأحوال المدنية، والحج، والعمرة، والهجرة، والجنسية، وشهادة التحركات، والمطلوبين، ولشكاوى الأجانب للشقق والمحلات وللمزارع المؤجرة.

وحددت وزارة الداخلية جميع خدماتها للمواطنين على موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الدخول عليه من خلال هذا الرابط.

أما بالنسبة للاستفاده من هذه الخدمات، يجب اتباع الخطوات التالية:

خطوات التسجيل

1ـ قم بإنشاء حساب على موقع الوزارة من أعلي الصفحة الرئيسية من خانة «تسجيل دخول».

2ـ اختيار خانة إنشاء حساب جديد.

3ـ إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، وضرورة إدخال الرقم القومي الخاص بك لتستفيد من الخدمات المقدمة.

خدمات للتسهيل على المجندين

وتقدم وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية، لبعض الفئات الخاصة مثل المجندين، الذي يمكنهم استخراج تصاريح السفر أو شهاة الخبرة أو بدل تالف أو فاقد للشهادة إنهاء الخدمة العسكرية، عن طريق هذا الرابط التي أتاحته الوزارة على موقعها الرسمي.