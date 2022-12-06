طقس مدن القناة غدا.. شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس مدن القناة غداً الأربعاء، موضحا تكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مع انخفاض درجات الحرارة.

طقس مدن القناة غدا

وأوضح بيان الأرصاد أن طقس السواحل الشمالية الشرقية وبينها مدن القناة لطيف نهارا مائل للبرودة أول الليل وبارد في آخره، وتسجل درجة الحرارة العظمى في السويس 23 والصغرى 15 درجة، والإسماعيلة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 درجة، وبورسعيد العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

ارتفاع الأمواج غدا

وكشف بيان الأرصاد أن حالة البحر المتوسط خلال طقس الغد تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية أيضا.