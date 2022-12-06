أمطار متقطعة بمدن وقرى شمال سيناء.. وانخفاض في درجات الحرارة

تساقطت أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بشكل متقطع طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى بمدن وقرى شمال سيناء.

وتكاثرت الغيوم بسماء المنطقة، واختفت شمس النهار صباح اليوم الثلاثاء، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح باردة، ما ينذر هذا بتساقط أمطار أخرى.

درجات الحرارة تسجل أقل معدلاتها هذا العام

ذكر المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش في بيان له أن درجات الحرارة سجلت فجر اليوم 17 درجة مئوية، وهي أقل درجة حرارة تسجلها الأرصاد بشمال سيناء بداية من شتاء العام الحالي.

فيما حذرت الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس، موضحة أن الأوضاع المناخية متقلبة، وهناك توقعات بتساقط أمطار خلال فترة النهار والمساء.

العمل على تنظيف شوارع المدينة

بدوره قام مجلس مدينة العريش أمس وحتى صباح اليوم بالعمل على تنظيف الشوارع من مخلفات المياه ورواكد الأمطار، والتي لم تكن مؤثرة بالشكل المزعج أو المؤثر.

المحافظة بدون مشكلات أو استغاثات

وأضاف بيان لمجلس المدينة أن شوارع البريد وأم القرى وشارع البحر لم تكن مياه راكدة تعيق حركة المواطنين، برغم العمل على تنظيف بيارات الصرف الصحي الخاصة بتصريف الأمطار.

من جهته، أعلن قسم الطوارئ والتنبيهات بديوان عام المحافظة في بيان له أنه لم يتم استقبال أي حوادث أو مشكلات بسبب الأوضاع المناخية وأن الأمور طبيعية جدا حتى اللحظات، وأن هناك تواصلا مع المديريات ومجالس المدن في المحافظة لحظة بلحظة.