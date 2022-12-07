أستاذ الزراعة: تعطيش النباتات لزيادة تفرعاتها يتسبب في توقف نموها

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إنّ تعطيش النباتات لزيادة تفرعاتها فكرة خاطئة تماما، مُحذرًا من التعطيش أو الغمر بالمياه، لأن التعطيش يصيب النبات بالإجهاد وبالتالي ستتوقف عمليات التمثيل الغذائي إلى جانب عدم نمو الفروع والأوراق ومن ثم إصابته بالضعف.

مشروع قومي كبير لإنتاج التقاوي

وأضاف «أبو اليزيد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم وطبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر استهدفت مشروعا قوميا كبيرا لإنتاج التقاوي، موضحًا أن المزارع قديمًا كان يعتمد على إنتاج التقاوي من ناتج زراعته، وحاليا يتم إنتاج التقاوي بالوحدات المتخصصة ومراكز البحوث الزراعية، فضلًا عن الإدارة المركزية لفحص ودعم التقاوي المشرفة على إنتاج تلك التقاوي التي تعطي إنتاجية عالية للفلاح وهي ما يطلق عليها التقاوي المعتمدة.

ضرورة الزراعة باستخدام التقاوي المعتمدة

ونصح أستاذ الزراعة، المزارعين بالاعتماد على التقاوي المعتمدة، وشرائها من أماكن مختصة تابعة لمديريات الزراعة، لأنها ستُعطي إنتاجية عالية في المحصول، موضحًا أننا نهدف التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية القمح، مشيرًا إلى الري يحتاج عناية شديدة وضروري عدم الاتجاه للتعطيش.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، لافتا إلى أن المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الماضي وصلت إلى 3.4 مليون فدان قمح، بفضل جهود الحكومة في حث المزارع على زراعته وإعلان سعره إلى جانب تحديث العمليات الزراعية التي بدأت من النواة، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.