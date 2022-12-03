البحوث الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا لمكافحة حشائش القمح في 22 محافظة

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا لمدة يوم واحد تحت عنوان «المكافحة المتكاملة للحشائش فى محصول القمح.. اليوم الكامل للزمير»، خلال الفترة من 13- 30 نوفمبر2022 في عدد 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وأشار عبيد، إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار البرنامج التدريبي للمعمل، واستمرارا لتنفيذ الدور التوعوي للنهوض بإنتاجية محصول القمح، حيث التعرف على حشائش القمح، وخاصة حشيشة الزمير التي تعتبر من أخطر الحشائش التى تنمو فى حقول القمح وكيفية مكافحتها.

تدريب 454 من المهندسين الزراعيين بالإرشاد

أضاف أنه تم تدريب عدد 454 متدربا من المهندسين الزراعيين بالإرشاد والمكافحة، وأخصائي محصول القمح، على مستوى 22 محافظة، إذ ناقش البرنامج، عددا من الموضوعات منها: أهم الحشائش المنتشرة فى محصول القمح وتقسيماتها وخسائرها لمحصول القمح، وكيفية مكافحتها والإحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، فضلا عن شرح عملي لحشيشة الزمير، وكيفية التفريق بينها وبين نباتات القمح والحشائش النجيلية الأخرى في جميع مراحل النمو، مع عرض عينات نباتية لحشيشة الزمير والحشائش النجيلية الأخرى، إذ حاضر فى هذه البرنامج مجموعة متخصصة ومتميزة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش.

يأتي ذلك في إطار أهتمام الدولة بمحصول القمح، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأهم في مصر، خاصة بعد ارتفاع سعره عالميا، بسبب أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتخطط الحكومة لزراعة 4 ملايين فدان لسد العجز في الإنتاج، الذي يصل لنسبة 47%، وأعلنت الحكومة رفع سعر توريد أردب القمح من 800 جنيه العام الماضي، ليصبح 1000 جنيه خلال موسم التوريد المقبل.