أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الخميس.. البرتقال بـ10 جنيهات

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، أسعار الفاكهة يوميا بمختلف أنواعها ويرغب قطاع كبير في معرفة الأسعار حيث أن سوق العبور أسعاره أرخص من مختلف الأسواق الأخرى.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق وسوق العبور اليوم الخميس على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في السوق المحلي

سجل سعر كيلو الفراولة 15 جنيها.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 12 و15 جنيها.

سجل سعر كيلو البرتقال 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البلح الأحمر بين 10 جنيهات و15 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح الأسود 20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اليوسفي بين 6 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 8 و10 جنيهات.

جاء سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات و15 جنيها.

تراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

كما تباينت أسعار الفاكهة، في سوق العبور اليوم وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

اختلف سعر كيلو التفاح الجولدن بين 18 و20 جنيها.

سجل سعر التين البرشومي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

سجل سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البلح الرملي من 4 إلى 8 جنيهات

جاء سعر كيلو العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.