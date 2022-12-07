اصطدام قطارين في منطقة كاتالان شرق إسبانيا

أعلنت السلطات الأسبانية، عن اصطدام قطارين بمنطقة كاتالان شمال شرقي البلاد، ووقوع إصابات في نبأ عاجل قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

اصطدام قطار شحن بأخر للركاب في برشلونة

وفى مايو الماضى، اصطدم قطار شحن بقطار ركاب في مقاطعة برشلونة، ولقى سائق قطار الركاب مصرعه فى التصادم، فيما أصيب 85 راكبًا على الأقل، اثنان منهم اصيبوا بجروح خطيرة، ونقلوا إلى مستشفى محلي لتلقى العلاج.