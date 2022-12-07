«فرصة» يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبي «النساء يمضين قدما» بمحافظة الجيزة

أكد برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبدء تنفيذ البرنامج التدريبي «النساء يمضين قدما» بمحافظة الجيزة، لتأهيل السيدات على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهن اقتصاديا.

حماية اجتماعية للأسر والفئات الفقيرة والأولى بالرعاية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، أن برنامج «تكافل وكرامة»، يوفر حماية اجتماعية للأسر والفئات الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن «فرصة»، يمكنهم من الحصول على فرص عمل كريمة، مشيرة إلى أن برنامج التمكين الإقتصادى «فرصة»، يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عاما من الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عاما، والذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

توفير منظومة متكاملة من الخدمات

وأوضحت التضامن أن برنامج فرصة يعمل على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركاء، وتشمل الخدمات التالية:

- تنفيذ مبادرات نقل الأصول والالتزام بربطها معا في سلاسل القيمة.

- توفير فرص عمل بشروط لائقة وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

- تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية، كما يتم العمل على تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي في مختلف القطاعات والشركات.