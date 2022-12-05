برنامج فرصة: تمكين مستفيدي تكافل وكرامة اقتصاديا لتحقيق الاستقلال المادي

أكد برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، العمل على تنفيذ منهجية الدعم والتحفيز لمستفيدي البرنامج من مستحقي تكافل وكرامة، لتمكينهم اقتصاديا والخروج من دائرة الاتكالية إلى الاستقلال المالي، لافتا إلى العمل على تدريب مكلفات الخدمة العامة، والرائدات الريفيات، على تعديل سلوك المستفيدين من البرنامج، وذلك لتغيير اتجاهات مستفيدي برنامج فرصة من الاتكالية إلى الإنتاج من خلال العمل.

استهداف القادرين على العمل

وأكد برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم استهداف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عامًا من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو المرفوضين من برنامج الدعم النقدي والقادرين على العمل من عمر 19 حتى 55 عاما.

«فرصة» يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية

ولفت البرنامج على الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن «فرصة» يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل للانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن البرنامج سيقوم بالاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية الاجتماعية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، مشيرا إلى أنه سيتم الاستثمار في الأعمال التجارية الخاصة الصغيرة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.