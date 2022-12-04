برنامج «فرصة» يطلق قافلة للتمكين الاقتصادي في محافظة القليوبية

أطلق برنامج «فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قافلة للتمكين الاقتصادي بمحافظة القليوبية تحت شعار «ابدأ وإحنا معاك»، وذلك في إطار سعي برنامج «فرصة» لتعزيز سبل التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج، تحت شعار «ابدأ وإحنا معاك» بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية؛ لتوفير فرص عمل وأصول إنتاجية تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

جاء هذا من خلال تعظيم فرص الاستثمار مع شركاء التنمية وفتح آفاق للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع التمكين الاقتصادي، حيث يسعى البرنامج في التواجد في مختلف المحافظات بفرق كاملة من مختلف الشركاء للمساهمة في الترويج وتطوير عملية التمكين الاقتصادي.

توفير أصول إنتاجية كمنحة للفئات المستهدفة

وصرح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، ومسؤول برنامج «فرصة»، وفق بيان التضامن، أنه يتم التعاون مع مؤسسة مصطفى أمين وعلي أمين الخيرية بمحافظة القليوبية، من خلال تطابق استراتيجية برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، وأهدافه التنموية مع استراتيجية مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية في التعاون، مؤكدة أنّه سيتم توفير أصول إنتاجية كمنحة للفئات المستهدفة من البرنامج بمحافظة القليوبية، والتي تساهم في توفير فرصة عمل تدر دخلًا للفئات الأكثر احتياجًا من خلال أحد البرامج الرئيسية للمؤسسة «برنامج اصنع نفسك».

وأضاف الشبراوي، أنّ المشروعات المقدمة للمستفيدين عبارة عن عدد من التروسيكل، وماكينات الخياطة لعدد من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

يذكر أنّ الوزارة من خلال برنامج فرصة تعمل على تدريب القيادات النسائية «مكلفات خدمة عامة، رائدات ريفيات، مثقفات مجتمعيات» على تعديل السلوك، وذلك لتغيير اتجاهات مستفيدى برنامج فرصة من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والانتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادي.