تسليم مشروعات برنامج «فرصة» لعدد من أبناء مستفيدي تكافل وكرامة بـ5 محافظات

أعلن برنامج التمكين الاقتصادي «فرصة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، تسليم العديد من المشروعات للمستفيدين من البرنامج من أبناء تكافل وكرامة القادرين على العمل.

وأضاف برنامج فرصة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أنه جرى تنفيذ العديد من المهام بالبرنامج خلال الأسبوع الماضى بالمحافظات، جاءت كالتالي:

محافظة الأقصر

- تنفيذ ورش تدريب وتأهيل المستفيدين لتسليم مشروعات تربية وتسمين الأغنام بقرية الحلة مركز إسنا.

محافظة الغربية

- تسليم مشروعات جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، كوحدة إنتاجية ضمن مشروعات صناعة الكليم اليدوي.

محافظة البحيرة

- إعداد جلسة دعم وتحفيز للمستفيدين من عملاء تكافل وكرامة لنحو 22 مستفيدا، تنفيذا لأنشطة منحة ساويرس.

محافظة القليوبية

- تسليم 29 تروسيكل و20 ماكينة خياطة وسرفلة لـ49 مستفيدا بقيمة مليون جنيه بمدينة بنها.

محافظة الجيزة

بدء فعالية البرنامج التدريبي «النساء يمضين قدما» لتأهيل السيدات لإقامة مشروعات صغيرة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن برنامج التمكين الاقتصادي «فرصة» يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، مشيرة إلى أنه يستكمل برامج الحماية الاجتماعية من المقدمة للفئات الأولى بالرعاية لمساعدة القادرين على العمل للانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي من خلال المشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل.

ولفتت «التضامن» إلى أن البرنامج يستهدف الفئات فى الفئة العمرية من 19 إلى 55 من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي.