أسعار الأسماك اليوم في بورصة الرياض بكفر الشيخ.. «الدنيس» بـ50 جنيها

أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأسماك اليوم الأربعاء شهدت تراجعا ما بين جنيه و5 جنيهات للأسماك البحرية والنيلية، وذلك خلال تعاملات البيع والشراء الصباحية داخل بورصة أسماك الرياض بمنطقة «طلمبات 7»، بمحافظة كفر الشيخ.

وتراوح سعر أسماك البلطي بين 24 و38 جنيهًا للكيلو، والبوري «الطوبار» تراوح بين 42 و65 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع 4 جنيهات، وسجل سعر سمك البليمي 35 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع 5 جنيهات.

أسباب تراجع أسعار الأسماك

وأضاف «الشامي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن التراجع في أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات، سواء النيلية أو البحرية منها، يرجع لزيادة المعروض من الأسماك مع بداية الشهر الجاري، مشيرا أن بورصة أسماك الرياض توزيع يوميا نحو 40%، من إنتاج الجمهورية من أسماك البلطي، والبوري، والقراميط، بخلاف أنواع الأسماك الأخرى.

أسعار الأسماك البحرية اليوم الأربعاء

وأشار عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، إلى أن أسعار الأسماك اليوم البحرية، قد شهدت تراجعًا ما بين جنيهين حتى خمس جنيهات في سعر الكيلو الواحد، لتسجل أسعار أسماك الكابوريا بسعر 45 جنيها للكيلو، وسمك البياض بـ60 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سمك «المبروك» 23 جنيها للكيلو، وسعر كيلو القراميط البيضاء 18جنيهًا للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 16 جنيهًا للكيلو، وسعر الجمبري الأحمر اليوم من 75 جنيهًا للجمبري صغير الحجم حتي 260جنيهًا للكيلو.

بينما سجلت أسعار اللوت بـ85 جنيهًا للكيلو، وسعر أسماك القاروص 160 جنيها للكيلو، وسمك موسي 95 جنيهًا للكيلو، والدنيس 50 جنيهًا للكيلو، والحبار 155 جنيهًا للكيلو، وأسماك السردين 40 جنيهًا للكيلو، كما سجلت أسعار الثعابين السمكية 140 جنيهًا للكيلو حتى 152، والوقار 145 جنيهًا للكيلو، وسعر السمك البربوني 65 جنيها للكيلو خلال.