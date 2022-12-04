  أسعار الأسماك اليوم في أسواق السويس.. الجمبري يبدأ من 150 جنيها

شهدت أسعار الأسماك فى محافظة السويس تفاوتا بين الأنواع في سوق الأنصاري، خاصة بين الأسماك الشعبية، وأسماك الفيليه والمميزة، ومختلف الأسعار يتم تقديرها بحسب الحجم ودرجة الطازجة.

وتبد أسعار الأسماك الشعبية من 20 إلى 25 جنيها للكيلو، مثل سمك البلطي وسمك الشخرم والحفارة والأسيجان الذى يفضل السوايسة تناوله، في حين ارتفعت الأنواع المتميزة وتبدأ من 160 جنيها.

ومن جهته، قال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، في تصريح لـ«الوطن» إنه يتم تقدير الأسعار الاسترشادية للسلع على مختلف أنواعها سواء أسماك أو خضراوات، وكذلك اللحوم والإعلان عن تلك الأسعار وفقا لسوق الأنصاري الرئيسي بمحافظة السويس.

متوسط أسعار الأسماك في أسواق السويس

وأوضح أن متوسط أسعار الأسماك في سوق الأنصاري والأسعار المختلفة في محافظة السويس كالآتي:

- سمك البلطي يبدأ من 20 إلى 50 جنيها حسب الحجم

- سمك الدوبارة يبدأ من 65 إلى 95 جنيها.

- سمك البوري يبدأ من 100 : 135جنيها.

- سمك القاروص بـ150 جنيها.

- الباغة الشعبي 50 جنيها.

- السهلية من 75 إلى 120جنيهاً

- الحفارة الصغيرة45 جنيها.

أسعار الجمبري والمكرونة

- سمك الحفارة الفلايك من 80 : 120

- الحفارة الوسط 85 جنيها.

- الشخرم عكر 65 جنيها.

-الشخرم الجر الشعبي 20 جنيها.

- المكرونة الوسط بـ85 جنيها إلى 100جنيه

- الصدف بـ100 جنيه.

- الحريت بـ100 جنيه.

- الناجل بـ230 جنيها.

- اللوط بـ75 جنيهًا

- المرجان أبو أتب من 150 إلى 200 جنيه

- المرجان الصرع الشعبي الوسط 50 جنيها

- الجمبري الأزاز (35 حباية) 350 إلى 550 جنيها.

- الجمبري المزارع يبدأ بـ150 جنيها إلى 280

- العتيبي من 250 إلى 400 جنيها.

- الكسكمرى 55 جنيها.

- الشعور يبدأ من 120 جنيها ويصل إلى 160 جنيها

- الدنيس بـ130 جنيهًا ةالوسط والكبير 160جنيها

- الحارت السويسي الصغير بـ60 جنيها