انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى كليات الجامعات اليوم

تُجرى اليوم الأربعاء، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، بحسب الجدول الزمني، الذي أعلن عنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أكد على ضرورة الالتزام بكل القواعد الخاصة بأعمال الانتخابات وأعمال الدعاية.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، انتظام أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بداية من موعد انطلاقها حتى الآن، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام الكامل بقواعد الترشيح التي حددتها وزارة التعليم العالي.

الانتخابات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنه يتم إعلان الكشوف النهائية للانتخابات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً في بيان له، أن الانتخابات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، وتُعقد انتخابات أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.

أهمية ممارسة الحق الانتخابي بكل شفافية ونزاهة

من جانبه، أكدت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أهمية مشاركة الطلاب في انتخاب من يمثلهم في اتحاد الطلاب، وأهمية ممارسة الحق الانتخابي بكل شفافية ونزاهة مع التشديد على ضرورة العمل العام الذي يصب في خدمة الطلاب.

وأضافت في بيان لها، أن ممارسة الطلاب لهذا الحق يعد صورة من صور الديمقراطية والحرية التي يناظرها الشباب في المجتمع ككل.