خبير اقتصادي: إدراج الذهب في بورصة السلع ينهي جشع التجار ويحقق «السعر العادل»

أشاد عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، بتوجه الدولة لإدراج الذهب في البورصة السلعية التي تأسست قبل أيام، حسب ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائلا إنّ القرار جيد للغاية، وسيحقق سعرا عادلا للذهب بعيدا عن جشع التجار، بشكل يتناسب مع الأسعار العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، إنّ السعر المتداول للذهب حاليا، يجعله استثمارا دون قيمة، حيث يتوقع انخفاض أسعاره بمجرد دخول الاستثمارات العربية قريبا، خاصة القادمة من السعودية والإمارات وقطر، لافتا إلى أنّ سوق الذهب المصري يشهد زيادات غير مسبوقة، حيث وصل الجرام لأعلى مستوى بوصوله إلى 2050 جنيها، ما يعني أنّ أسعار المعدن الأصفر ارتفعت بنسبة 100%؜ خلال عام 2022.

زيادة الطلب 30%

وأضاف السيد، أنّ هناك عدة أسباب للزيادة العنيفة في سوق الذهب، وهي زيادة الطلب من المصريين بنسبة 30%، خاصة على السبائك والجنيهات الذهبية، حيث يلجأ المصريون إلى شراء الذهب باعتباره مخزونا للقيمة.

أسعار مبالغ فيها وغير حقيقية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ أسعار الذهب في مصر مبالغا بها، ولا تعكس الحقيقة، إذ إنّ سعر الذهب عالميا في التعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأوقية، كما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأوقية، ومن الغريب أن يحدث ذلك، خاصة أنّ مصر دولة منتجة الذهب في حدود 15 طنا سنويا، وصدّرت ذهبا للخارج خلال العام الحالي، في حدود 1.3 مليار دولار، وتعتبر كندا أكبر الدول المستوردة للذهب المصري، وتستحوذ علي 53% من صادراتنأ، يليها دوله الإمارات العربية المتحدة.