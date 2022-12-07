تحذيرات من «الغرف التجارية»: أسعار الذهب قد تتراجع قريبا

حذّر لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، من شراء الذهب في الوقت الحالي، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة، قائلا في تصريح لـ«الوطن»، إنّ سوق المعدن الأصفر يشهد حالة من التذبذب، والشراء أصبح «مضاربة» وليس ادّخارا، فالسعر قد يزيد أو يقل حسب العرض والطلب، ويمكن تحقيق مكاسب كبيرة أو خسائر كبيرة أيضا.

تحذيرات من شراء الذهب

وكان ناجي فرج، عضو شعبة الذهب ومستشار وزير التموين لشؤون الذهب، حذّر في تصريحات سابقة لـ«الوطن» من تراجع سعر الذهب مطلع 2023 بشكل كبير، ما يكبّد المشترين حاليا خسائر كبيرة، في تكرارٍ لسيناريو 2018، حين ارتفع سعر جرام الذهب لـ600 جنيه، وخسر جزءا كبيرا من قيمته في وقت سابق.

وخسر جرام الذهب، منتصف تعاملات أمس، 206 جنيهات لعيار 24، وبلغت خسائر عيار 21 نحو 190 جنيها تقريبا، بعدما كان سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية، 2023 جنيها، و1770 جنيها لعيار الذهب 21، و1517 لعيار الذهب 18، و14160 جنيها للجنيه الذهب.