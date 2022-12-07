تراجع الذهب عالميا ومحليا بعد موجة خسائر.. وتحذيرات من الإفراط في الشراء

حافظ الذهب على تراجعه الأخير، عالميًا، مسجلًا 1770 دولارًا للأوقية اليوم، ليتراجع من 1800 دولار بداية الأسبوع، في مواجهة ضغوط متجددة من الدولار القوي، بعد أن أشارت بيانات نشاط الخدمات الأمريكية، التي جاءت أفضل من المتوقع، إلى أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة لفترة أطول لتهدئة التضخم.

رفع الفائدة الأمريكية

يتوقع السوق أن يقدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة معتدلة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر خلال ديسمبر الحالي، بعد 4 زيادات متتالية بـ75 نقطة أساس، رغم استمرار التساؤلات بشأن المدة التي سيحتاجها البنك المركزي الأمريكي لمواصلة رفع الفائدة.

تراجع أسعار الذهب خلال أيام

محليا، حافظ الذهب على تراجعه مقارنة بتعاملات أمس، بعد موجة من التذبذبات، وتوقعات متضاربة بشأن المسار المتوقع للمعدن الأصفر، وسط تحذيرات من شعبة الذهب، بأنّ المعدن سيتراجع مطلع العام المقبل، محذرين من الإقبال الكبير على الشراء.

تحذير من سيناريو 2018

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» أمس، قال ناجي فرج، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إنّ المعدن سيتراجع كثيرا مطلع 2023، وأن من اشتروا الذهب سيتكبدون خسائر كبيرة، تكرارا لسيناريو 2018، حين ارتفع الجرام إلى 600 جنيه، ثم عاود الانخفاض مرة أخرى.

التسعير الخاطئ للتجار

وسبق وحذّر محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للتشريع، في تصريح لـ«الوطن»، من أنّ تجار الذهب يُسعرون الجرام وفق معادلة سعرية خاطئة، ويرفضون الشراء من المواطنين بأسعار البيع الحالية، معتبرا الأسعار التي وضعوها مبالغا بها.

كان سعر جرام الذهب عيار 24 سجل صباح أمس، 2091 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1840 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 صباح اليوم نحو 1,569 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,220 جنيه.

206 جنيهات خسائر جرام الذهب

وفقد جرام الذهب، منتصف تعاملات يوم أمس، 206 جنيهات لعيار 24، بينما بلغت خسائر عيار 21 نحو 190 جنيها تقريبا، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية، سعر 2023 جنيها، و1770 جنيها لعيار الذهب 21، و1517 لعيار الذهب 18، و14160 جنيها للجنيه الذهب.