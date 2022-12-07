افرش بيتك بالكامل من معرض «صنع في دمياط».. 4 غرف بـ65 ألف جنيه

يفتتح جهاز تنمية المشروعات غدًا الخميس، الدورة الثالثة لمعرض «صنع في دمياط» للعام الجاري 2022، بقاعة مشاريع مصر في أرض المعارض بمدينة نصر، والذي يشارك فيه عشرات العارضين من صناع الأثاث الدمياطي.

عروض وتخفيضات متنوعة

وينظم جهاز تنمية المشروعات، برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز، المعرض بالتنسيق والتعاون مع محافظة دمياط، خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة معارض بدأ الجهاز في تنظيمها منذ عام 2016، لدعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، وحققت تلك السلسلة من المعرض نجاحات متتالية منذ انطلاقها.

ويقدم العارضون في هذه الدورة، عروضًا مميزة وتخفيضات على الأسعار، ويمكن للجمهور شراء أربع غرف بتكلفة تبدأ من 65 ألف جنيه، تشمل غرفة نوم وغرفة سفرة وأطفال وركنة، كما يضم المعرض تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر، الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات، مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقي المحافظات المجاورة، لزيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى بأسعار مناسبة للجميع.

مشاركة 74 عارضا

وجدير بالذكر أن هذه الدورة من معرض «صنع في دمياط» للأثاث، يشارك فيها 74 عارضًا، بينهم 36 عارضًا تلقوا خدمات مالية وغير مالية من جهاز تنمية المشروعات، و11 عارضًا من مدينة دمياط للأثاث، و11 عارضًا من الغرفة التجارية بدمياط، وعددًا من العارضين من اللجنة النقابية للعاملين بصناعة الأثاث بدمياط، وعارضين من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.