ضبط 30 طن أرز شعير قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 30 طن أرز شعير قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين؛ طبقًا للأسعار المعلنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 25 طن أرز داخل مخزن

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير بحملة تموينية برئاسة محمد محيي مدير الإدارة وبرفقة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وتمكنت من ضبط مخزن أرز شعير بناحية قرية منشأة رضوان به كمية كبيرة تقدر بـ 25 طن أرز شعير، وتم توريدها لمضرب السباع.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو حمراء اللون محملة بكمية من الأرز الأبيض 240 شيكارة بحوالي 5 أطنان تقريبًا محظور نقله وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تسليم السائق والسيارة للشرطة وتحرير محضر بالواقعة برقم 18654 جنح أبو كبير.