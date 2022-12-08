اليوم.. ختام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

تسدل الستار اليوم على انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية للعام السادس على التوالي منذ انطلاقها عام 2017، وذلك وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا ووفقاًَ لضوابط وقواعد الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر اختيار أمناء اللجان على مستوي الكليات ورئيس اتحاد طلاب كل جامعة.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

وأكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن انتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف الكليات سارت بصورة إيجابية وهادئة دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مؤكداً أن اليوم سيشهد ختام الماراثون بانتخاب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة ونائبة وأمناء اللجان الرئيسية على مستوى الجامعات.

وقال عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن اليوم سيشهد تنصيب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وذلك بعد انتهاء أعمال تنصيب رؤساء اتحادات الكليات، وفقاً للقواعد وبنود اللائحة الطلابية.