مدرس تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم أسلوب حياة.. حافظ على رشاقتك

قالت الدكتورة نجلاء محمد عبدالفتاح، مدرس التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن النظام الغذائي هو غذاء متوازن يمنح الجسم كل ما يحتاج إليه من بروتين ودهون وكربوهيدرات والفيتامين والأملاح المعدنية، بالإضافة إلى الطاقة والحفاظ على الرشاقة.

أول نوع أغذية يجب منعه.. احذروا السكريات

وأضافت مدرس التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «النظام الغذائي هو نظام حياة، بحيث نمتنع عن المواد الغذائية التي تضرنا، مع زيادة المواد الغذائية المفيدة، وأول نوع أغذية يجب أن نمتنع عنه في الأنظمة الغذائية هي الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، حافظ على رشاقتك».

يجب وقف تناول الأغذية التي بها كميات من الأملاح

وتابعت مدرس التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية: «يجب أيضا أن يتم وقف تناول الأغذية التي بها كميات كبيرة من الأملاح مثل المخللات، والأغذية المصنعة التي بها كميات كبيرة من المواد الحافظة والملونة، حيث أصبحت الدول الأوروبية تصنف الأغذية المعالجة مثل اللانشون والبيفات والبسطرمة من مسببات السرطان، إذ أنه أثناء التصنيع يتم إضافة إليها المواد الحافظة مثل نيتريت الصوديوم التي تعتبر من المواد السامة للكبد، وتتحول في الجسم والكبد إلى مادة سامة تسبب سرطان الكبد».